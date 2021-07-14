Ülker Stadı’nda sürpriz toplantı

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bugün yardımcı antrenör Volkan Demirel ile birlikte basının karşısına çıkacak. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada başkan Ali Koç ve Volkan Demirel'in Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği toplantı saat 11.15'te başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bugün yardımcı antrenör Volkan Demirel ile birlikte basının karşısına çıkacak. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada başkan Ali Koç ve Volkan Demirel'in Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği toplantı saat 11.15'te başlayacak.