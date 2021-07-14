Son dakika transfer haberleri: Brezilya'dan Paulinho iddiası! Fenerbahçe...

Serdar ve Caulker transferiyle sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Paulinho ile anlaştığı ileri sürüldü. Brezilya'nın önemli haber sitelerinden UOL'un haberinde F.Bahçe'nin 32 yaşındaki orta sahanın transferinde somut adımlar attığını ve büyük ölçüde uzlaşma sağlandığını yazdı. Teknik direktör Pereira'nın Sambacı'nın transferi konusunda ısrarcı olduğu da ifade edildi.

"2 TAKIMDAN KİRALAMA TEKLİFİ GELDİ"

Sözleşmesinin sona erdiği Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayıran Paulinho, daha önce Brezilya basınına geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi. Ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Avrupa'dan da resmi bir teklif geldi." Çin ekibiyle geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmaya çıkan Paulinho, bu karşılaşmalarda 24 kez rakip fileleri havalandırmış, 8 de asist yapmıştı.