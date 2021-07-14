Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'nin geçen sezon Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş'ın kulübü için büyük bir fedakarlık örneği sergilediği ortaya çıktı. 2020-2021’in son haftalarında ağrılarına rağmen oynayan başarılı orta saha, sezon bitince de bıçak altına yattı. Herkes izin yaparken bireysel çalışmalarını sürdüren Mert Hakan, yeni sezon öncesi Fenerbahçe’nin en hazır isimleri arasında gösteriliyor.
Geçtiğimizsezonun tamamlanmasının ardından ameliyat masasına yatan Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri oldu. 2020-21'in son haftalarında kasık ağrılarına rağmen oynayan Mert, lig biter bitmez operasyon geçirdi. Kasık sıkıntısından kurtulup tatilde bireysel hocayla çalışan yıldız futbolcu, kampa da hazır başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde verileriyle takım arkadaşlarına göre fark yaratan MHY, idmanlarda da performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Pereira'nın istediklerini harfiyen yerine getiren Mert, Topuk Kampı'nın yıldızları arasında yer alıyor.