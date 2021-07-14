Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Sarı lacivertlilerin prensipte anlaştığı iddia edilen Paulinho konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Suudi basınında yer alan habere göre Al-Shabab Riyad kulübü, Brezilyalı yıldız Paulinho'ya transfer teklifinde bulundu. Öte yandan haberde, Al-Shabab Riyad'ın Paulinho'ya yaptığı transfer teklifinin detaylarına da yer verildi. İşte o gelişme...(Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:39
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin transferi için el sıkıştığı iddia edilen Paulinho hakkında Suudi Arabistan'da flaş bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Paulinho transferi için Al-Shabab Riyad devreye girdi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al-Shabab Riyad, Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmesinin ardından kendine kulüp arayan Paulinho ve menajeriyle iletişime geçti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

TEKLİF BELLİ OLDU
Öte yandan Al-Shabab Riyad'ın Paulinho teklifinin detayları da ortaya çıktı. Buna göre Suudi kulübü, yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneredi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

TÜRKİYE'DEN 3 TALİBİ VAR
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu ve Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Paulinho için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

Paulinho, kariyeri boyunca Tottenham, Barcelona, ve Corinthians gibi kulüplerde de forma giymişti.

SON DAKİKA