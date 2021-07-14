Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin transferi için el sıkıştığı iddia edilen Paulinho hakkında Suudi Arabistan'da flaş bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Paulinho transferi için Al-Shabab Riyad devreye girdi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al-Shabab Riyad, Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmesinin ardından kendine kulüp arayan Paulinho ve menajeriyle iletişime geçti.
TEKLİF BELLİ OLDU
Öte yandan Al-Shabab Riyad'ın Paulinho teklifinin detayları da ortaya çıktı. Buna göre Suudi kulübü, yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneredi.