Fenerbahçe'nin transfer hedefi Paulinho'ya Suudi kancası! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin transferi için el sıkıştığı iddia edilen Paulinho hakkında Suudi Arabistan'da flaş bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Paulinho transferi için Al-Shabab Riyad devreye girdi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al-Shabab Riyad, Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmesinin ardından kendine kulüp arayan Paulinho ve menajeriyle iletişime geçti.