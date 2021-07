Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Hollanda ekibi, bu transferi bitirmek için, kalecisi Andre Onana'nın satılmasını bekliyordu. İlk olarak Arsenal ile adı anılan Onana, bu transfer gerçekleşmeyince Lyon ile masaya oturdu ve her konuda anlaşmaya vardı. Hollanda ve Fransa basınına göre bu transfer her an açıklanabilir. Ajax, Onana'yı satar satmaz Altay Bayındır için harekete geçecek. Kırmızı-Beyazlılar'ın futbol direktörü Marc Overmars'ın genç file bekçisi için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.