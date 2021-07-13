Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Vitor Pereira yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da son sürat devam ederken flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da Attila Szalai için yüksek bonservis beklenirken bir başka isme teklif geldi. Konuşulan rakam ise 20 milyon Euro... İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (Son dakika FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 10:14
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç'un 2. kez seçilmesiyle yeni bir döneme başlayan sarı lacivertliler gelecek sezon için bomba hamleleri üst üste yapıyor. İlk olarak Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt 98'te gol kralı olan Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe daha sonra Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'la da anlaşma sağladı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına tecrübeli teknik direktör Vitor Pereira başlayan Fenerbahçe'de takıma katılanlar kadar takımdan ayrılacak isimlerde netleşti. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc'a başka bir İtalyan ekibi talip oldu. Satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen Genoa'dan sonra Torino 27 yaşındaki oyuncunun peşinde. Zajc transferinin kısa süre için ayrılması bekleniyor.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer olan Altay Bayındır gösterdiği müthiş performans ile sarı lacivertlilerin vazgeçilmez ismi olmaya devam ediyor. EURO 2020'de A Milli Takım ile turnuvada olan Altay geçtiğimiz günlerde kampa katıldı. EURO 2020'de Şenol Güneş'in ilk 11'de şans vermediği Altay Bayındır, Avrupa transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri oldu. Avrupa devi Ajax, genç file bekçisi Altay Bayındır'ı uzun süredir takip ediyordu.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Hollanda ekibi, bu transferi bitirmek için, kalecisi Andre Onana'nın satılmasını bekliyordu. İlk olarak Arsenal ile adı anılan Onana, bu transfer gerçekleşmeyince Lyon ile masaya oturdu ve her konuda anlaşmaya vardı. Hollanda ve Fransa basınına göre bu transfer her an açıklanabilir. Ajax, Onana'yı satar satmaz Altay Bayındır için harekete geçecek. Kırmızı-Beyazlılar'ın futbol direktörü Marc Overmars'ın genç file bekçisi için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Sarı Lacivertliler, Berke Özer nedeniyle Altay'ın satılmasına Szalai'ya oranla daha sıcak bakıyor. Ancak yönetimin başarılı kaleciyi ucuza yollamaya hiç niyeti yok. Ajax ile yapılacak görüşmede Fenerbahçe'nin masaya 20 milyon Euro'luk taleple oturması bekleniyor. 23 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 35 maçta forma giydi 12 maçta kalesini gole kapattı

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Altay Bayındır transfer dedikodularına kulağını kapadı. Sarı-Lacivertliler'in başarısına odaklandığını dile getiren 21 yaşındaki file bekçisi, "Bu sene hem kulüp hem de camia için çok önemli. Artık zamanı geldi. Taraftarımızın tribüne gelmesi ile birlikte yeni bir döneme yelken açacağız. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçeli o isme 20 milyon Euro'luk teklif! Szalai derken...

Pereira'nın gelişiyle takım içerisindeki forma yarışının artacağını sözlerine ekleyen genç eldiven, "Bu sezon takım içinde büyük bir forma rekabeti yaşanacak. Bu da beraberinde başarıyı getirecek. Şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirip, Avrupa'da da iyi maçlar oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Vatan'ın haberine göre 2019'un yaz ayı transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Altay için sarı lacivertli yönetim 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

SON DAKİKA