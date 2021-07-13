Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Csikszereda ile karşılaşacak!

Vitor Pereira'lı Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında sahne alacak. Sarı lacivertliler 15 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda Rumen ekibi Csikszereda'yle bir hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe, 19 Temmuz'da ise Dereağzı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.