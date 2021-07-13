Vitor Pereira'lı Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında sahne alacak. Sarı lacivertliler 15 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda Rumen ekibi Csikszereda'yle bir hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe, 19 Temmuz'da ise Dereağzı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Csikszereda ile karşılaşacak!
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Topuk Yaylası'nda yaptığı kampla hazırlanan Fenerbahçe, sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler ilk hazırlık maçına 15 Temmuz'da Csikszereda karşısında çıkacak. Kanarya daha sonra Dereağzı'nda Kasımpaşa ile mücadele edecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 13:09 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 13:51