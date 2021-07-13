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Fenerbahçe'de transfer müjdesi! Miha Zajc'a talip çıktı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık gönderdiği Zajc ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alan Miha Zajc ile yola devam etmek istemeyen Kanarya'ya İtalyan ekibi Torino'dan teklif gelecek. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de transfer müjdesi! Miha Zajc'a talip çıktı

Genoa ile kiralık sözleşmesi biten Miha Zajc'a bir başka İtalyan ekibi Torino talip oldu. Bordo-beyazlı kulübün, Sloven orta saha için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı bildirildi. Genoa da Zajc'ın bonservisini almak istemiş ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Geçen sezon Genoa formasıyla 33 karşılaşmaya çıkıp 1 gol+3 asist üreten 27 yaşındaki Zajc, Topuk Yaylası'nda takımla çalışmalarını sürdürüyor. Kadroda düşünülmeyen Sloven futbolcunun, en uygun teklifi veren takıma gönderilmesi bekleniyor.

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