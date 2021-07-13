Fenerbahçe'de transfer müjdesi! Miha Zajc'a talip çıktı

Genoa ile kiralık sözleşmesi biten Miha Zajc'a bir başka İtalyan ekibi Torino talip oldu. Bordo-beyazlı kulübün, Sloven orta saha için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı bildirildi. Genoa da Zajc'ın bonservisini almak istemiş ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.



Geçen sezon Genoa formasıyla 33 karşılaşmaya çıkıp 1 gol+3 asist üreten 27 yaşındaki Zajc, Topuk Yaylası'nda takımla çalışmalarını sürdürüyor. Kadroda düşünülmeyen Sloven futbolcunun, en uygun teklifi veren takıma gönderilmesi bekleniyor.