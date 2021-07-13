Az gol yemeliyiz

Çok iyi bir kamp oluyor. Herkes çok konsantre.
3. sezonum. Buraya şampiyonluk için geldim, bu sezon da hedefim şampiyonluk.
Geçen sezon çok fazla gol yemiştik. (41 gol) Çok giden ve gelen oyuncu olduğu için de kolektif olamadık. Bunları düzeltirsek başarı gelir.
Futbolun güzelliği taraftar. Onların tribünde olması bizi ateşleyecektir.
Ben işine aşık bir insanım. Her şeyimi futbola borçluyum.
Yedek kaldığımda dönemde de çalışmayı bırakmadım.
Şampiyon olmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Takım olarak hareket edebilirsek olacağımıza inanıyorum.
Kaç yaşına kadar oynayabilirim emin değilim ama elimden geleni verebildiğim kadar oynamak istiyorum.
PEREIRA'NIN SİSTEMİNE İNANIYORUZ
Teknik direktör Vitor Pereira'yı da değerlendiren Luiz Gustavo, "Hocamızın yeni bir sistemi var. Bize antrenmanlarda bunu anlatıyor. Biz de bu sisteme inanıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Dediklerini yapabilirsek, başarı gelecektir" dedi.
Gustavo, "Saçlarımı oğlum uzattığı için uzatmıştım. O kestirmek isteyince ben de kestirdim" dedi.