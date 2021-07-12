Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:52
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aurelio Buta ısrarı devam ediyor. Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu transfer edemezse Buta'ya yoğunlaşacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

WAHBI KHAZRI

Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

SEBASTIAN DRIUSSI

Fenerbahçe'nin Sebastian Driussi ile ilgilendiği iddialarına menajeri cevap verdi. Henüz hiç bir teklif almadıklarını belirten menajer, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

PAULINHO

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Paulinho, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Aktarılan bilgilere göre Kanarya, Paulinho transferi için ciddi girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

MBAYE NIANG

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak bonservisi Rennes'te bulunan Mbaye Niang geldi. Fenerbahçe, Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

CRISTIAN PAVON

Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi. Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Paulinho, Wahbi Khazri, Sebastian Driussi... | FB haberleri

BOUPENDZA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Kadroda yer almayan futbolardan birkaçını ve bir miktar para önerisi sunulacak.

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