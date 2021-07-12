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Son dakika FB transfer haberleri | 'Kadıköy Boğası' Boupendza! İşte bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü arayışlarına devam ediyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon verim alamadığı forvet bölgesi için, Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza'yı listesine almıştı. Kanarya, transferde istediğine kavuşuyor. Daha önce golcü futbolcuyla anlaşan sarı lacivertliler, Hatayspor'u da ikna etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | 'Kadıköy Boğası' Boupendza! İşte bonservis bedeli

Mutlak şampiyonluk hedeflediği sezona çok iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. Uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan sarı lacivertliler, transferi büyük ölçüde bitirdi. Fenerbahçeli kurmaylar, Gabonlu forvet ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi, uzun bir görüşme yaptı.

Son dakika FB transfer haberleri | 'Kadıköy Boğası' Boupendza! İşte bonservis bedeli

Gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken, birkaç pürüz dışında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Hatayspor'a 3 milyon euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı-lacivertliler, transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldız, geçen yıl 22 golle kral olmuştu.

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