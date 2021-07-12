Son dakika FB transfer haberleri | 'Kadıköy Boğası' Boupendza! İşte bonservis bedeli

Mutlak şampiyonluk hedeflediği sezona çok iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. Uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan sarı lacivertliler, transferi büyük ölçüde bitirdi. Fenerbahçeli kurmaylar, Gabonlu forvet ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi, uzun bir görüşme yaptı.
Gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken, birkaç pürüz dışında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Hatayspor'a 3 milyon euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı-lacivertliler, transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldız, geçen yıl 22 golle kral olmuştu.