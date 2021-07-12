Ozan Tufan için flaş transfer iddiası! İngilizler teklif yapacak

Vitor Pereira'nın yönetime verdiği transfer listesi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde transfer hareketliliği yaşanacak. Hedefte ise Ozan Tufan var...

İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'nin kısa süre içinde Ozan Tufan için resmi bir teklif getirmeye hazırlandığı öne sürüldü... İddianın sahibi ise İngiliz gazeteci Paddy Davitt.