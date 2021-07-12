Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan için flaş transfer iddiası! İngilizler teklif yapacak

Ozan Tufan için flaş transfer iddiası! İngilizler teklif yapacak

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan'a talip çıktı. Sarı lacivertlilerin satışından kar elde etmeyi planladığı milli yıldıza İngilizler talip oldu. İngiliz gazeteci Paddy Davitt'in aktardığı habere göre Ozan Tufan için Norwich kulübü, transfer teklifinde bulunabilir. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de son dakika... Ozan Tufan için geliyorlar!

Vitor Pereira'nın yönetime verdiği transfer listesi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde transfer hareketliliği yaşanacak. Hedefte ise Ozan Tufan var...

Fenerbahçe'de son dakika... Ozan Tufan için geliyorlar!

İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'nin kısa süre içinde Ozan Tufan için resmi bir teklif getirmeye hazırlandığı öne sürüldü... İddianın sahibi ise İngiliz gazeteci Paddy Davitt.

Fenerbahçe'de son dakika... Ozan Tufan için geliyorlar!

Davitt'in iddiasına göre Norwich City, kiralık süresi biten ve Tottenham'a dönen Olly Skipp'in yerine Union Berlin'den Robert Andrich, Borussia Dortmund'dan Thomas Delaney, Huddersfield'dan Lewis O'Brien ve Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı listesine aldı.

Fenerbahçe'de son dakika... Ozan Tufan için geliyorlar!

Yaklaşık bir senedir Ozan Tufan'ı takip eden Norwich'in EURO 2020 sonrası milli oyuncunun fiyatında artış olmaması sebebiyle öncelik verdiği ve önümüzdeki günlerde sarı lacivertli kulübe teklif götüreceği belirtildi.

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