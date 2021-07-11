Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den talip çıktı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de gündem transfer... Sarı-lacivertlilerin başarılı ismi İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 11:23
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den talip çıktı!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu kovalayacak Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Geçen sezon devre arasında 7 milyon euro transfer ücreti karşılığında Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'ye Premier Lig takımlarından Newcastle United talip oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den talip çıktı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre İngiliz ekibinin İrfan Can'ı uzun süredir takip ettiği, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan ucuz maliyetli bir 8 numara aradığı için Türk oyuncunun peşinde olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den talip çıktı!

Newcastle United'ın daha önce de İrfan Can Kahveci için teklif yaptığı ancak o dönemde Sevilla ile girişilen yarış nedeniyle rakamın 15 milyon euro'ları bulduğu bu yüzden geri adım atıldığı bilgisi verildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den talip çıktı!

EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan Türk Milli Takımı'nda forma giymemesinin İrfan Can'ın değerini düşürdüğünden bahsedildi. Newcastle'ın uzun süredir takip ettiği Türk oyuncuya çok uygun şartlarda sahip olabileceğinin altı çizildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den talip çıktı!

25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Sırasıyla Hacettepe ve Medipol Başakşehir formaları giyen yıldız isim, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmişti. Sarı-lacivertli formayla 12 karşılaşmada görev alan İrfan Can, 2 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA