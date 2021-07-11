Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye İngiltere'den talip çıktı!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu kovalayacak Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Geçen sezon devre arasında 7 milyon euro transfer ücreti karşılığında Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'ye Premier Lig takımlarından Newcastle United talip oldu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre İngiliz ekibinin İrfan Can'ı uzun süredir takip ettiği, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan ucuz maliyetli bir 8 numara aradığı için Türk oyuncunun peşinde olduğu belirtildi.