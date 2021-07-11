Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | Fb haberleri

Vitor Pereria , Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya , Fenerbahçe 'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.

CRISTIAN PAVON

Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi. Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde.