Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 13:50
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

CRISTIAN PAVON

Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi. Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aurelio Buta ısrarı devam ediyor. Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu transfer edemezse Buta'ya yoğunlaşacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

BENDEGUZ BOLLA

Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı'nda da görev alan sağ bek Bendeguz Bolla ile ilgileniyor. Bolla EURO 2020'de süre alamadı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

SIME VRSALJKO

İtalyan gazeteci Nico Schira, sarılacivertlierin Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladığını duyurarak, "Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid'den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı" dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

BOUPENDZA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Kadroda yer almayan futbolardan birkaçını ve bir miktar para önerisi sunulacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

ABDALLAH SIMA

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ın Senegalli açığı Abdallah Sima hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü. West Ham'ın da radarında yer alan 20 yaşındaki oyuncu hem kanatlar hem forvette oynayabiliyor.

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