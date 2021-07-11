Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Vrsaljko’ya 3 yıllık teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan gazeteci Nico Schira, sarılacivertlierin Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladığını duyurarak, “Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid’den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı” dedi. 29 yaşındaki sağ bek, yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle Madrid ekibinde gözden çıkarıldı. (Son dakika FB haberleri)
İtalyan gazeteci Nico Schira, sarılacivertlierin Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladığını duyurarak, "Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid'den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı" dedi. 29 yaşındaki sağ bek, yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle Madrid ekibinde gözden çıkarıldı.