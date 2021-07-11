Son dakika FB transfer haberleri | Pavon iddiası

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe’nin Boca Juniors’ta forma giyen Cristian Pavon’la ilgilendiği iddia edildi. Sağ kanatta forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Piyasa değeri ise 12 milyon euro. Pavon, kariyerinde Boca, LA Galaxy ve Atletico Talleres takımlarında 167 maça çıkıp, 46 gol+44 asistlik performans ortaya koydu. (Son dakika FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Pavon'la ilgilendiği iddia edildi. Sağ kanatta forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Piyasa değeri ise 12 milyon euro. Pavon, kariyerinde Boca, LA Galaxy ve Atletico Talleres takımlarında 167 maça çıkıp, 46 gol+44 asistlik performans ortaya koydu.