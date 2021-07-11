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Fenerbahçe transferde 'Tango' yapacak! Cristian Pavon...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Pavon'la ilgilendiği iddia edildi. Sağ kanatta forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Piyasa değeri ise 12 milyon euro. (Son dakika FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe transferde 'Tango' yapacak! Cristian Pavon...

Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Fenerbahçe bir yandan da takımın eksik bölgelerine takviye yapmanın peşinde. Kanatlara oyuncu arayan Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe transferde 'Tango' yapacak! Cristian Pavon...

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Takvim'in haberine göre; Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde. Sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor.

Fenerbahçe transferde 'Tango' yapacak! Cristian Pavon...

LYON DA PAVON'UN PEŞİNDE

Ancak Arjantinli kanat oyuncusunu Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında. Boca Juniors'ın da Pavon'un takımdan ayrılamasına sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe transferde 'Tango' yapacak! Cristian Pavon...

12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hem sağ hem de sol kanatta forma giyebilen Pavon daha önce Avrupa'da hiç oynamadı. 12 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Pavon'un güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.

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