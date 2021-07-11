Fenerbahçe transferde 'Tango' yapacak! Cristian Pavon...

Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Fenerbahçe bir yandan da takımın eksik bölgelerine takviye yapmanın peşinde. Kanatlara oyuncu arayan Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Takvim'in haberine göre; Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde. Sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor.
LYON DA PAVON'UN PEŞİNDE
Ancak Arjantinli kanat oyuncusunu Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında. Boca Juniors'ın da Pavon'un takımdan ayrılamasına sıcak baktığı belirtiliyor.