Fenerbahçe transferde 'Tango' yapacak! Cristian Pavon...

Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Fenerbahçe bir yandan da takımın eksik bölgelerine takviye yapmanın peşinde. Kanatlara oyuncu arayan Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR Takvim'in haberine göre; Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde. Sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor.