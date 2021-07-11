Emre: Temaslar devam ediyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, A Milli Takım’da Şenol Güneş’in yardımcılığını üstlenmeye hazırlanıyor... Şenol Güneş ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Belözoğlu iddiaların artması üzerine, “Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız” açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmeye hazırlanıyor... Şenol Güneş ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Belözoğlu iddiaların artması üzerine, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız" açıklamasını yaptı.