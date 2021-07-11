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Berke göz dolduruyor

Harun ve Oytun’un ayrılmasıyla yeni sezonda 2. kaleci olması beklenen Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri çekiyor. Genç kaleci dün ayak tenisinde gösterdiği performans ve röveşatalarıyla oyunculara taş çıkarttı. Altay’la rekabete hazır olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Berke göz dolduruyor
Harun ve Oytun'un ayrılmasıyla yeni sezonda 2. kaleci olması beklenen Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri çekiyor. Genç kaleci dün ayak tenisinde gösterdiği performans ve röveşatalarıyla oyunculara taş çıkarttı. Altay'la rekabete hazır olduğunu gösterdi.
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