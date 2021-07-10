Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Gözler Sarri'de

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Gözler Sarri'de

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, geçen sezon umduğunu bulamadığı forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Transfer listesinin en başına Lazio forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi alan sarı-lacivertliler, Lazio'nun yeni hocası Maurizio Sarri'nin kararını bekliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Gözler Sarri'de

Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muriqi'nin Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Gözler Sarri'de

Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı. Sarri, Vedat Muriqi'nin takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Gözler Sarri'de

Takvim'in haberine göre; Muriqi satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma posiyonuyla birlikte Kosovalı golcüyü 1 yıllığına kiralayacak. Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı. Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı ve bini Fenerli kurmaylara ilettiği ifade edildi.

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