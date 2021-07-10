Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Gözler Sarri'de

Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muriqi'nin Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak.

Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı. Sarri, Vedat Muriqi'nin takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek.