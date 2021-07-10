Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Gözler Sarri'de

Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muriqi'nin Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak.
Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muriqi'nin Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak.
Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı. Sarri, Vedat Muriqi'nin takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek.
Takvim'in haberine göre; Muriqi satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma posiyonuyla birlikte Kosovalı golcüyü 1 yıllığına kiralayacak. Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı. Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı ve bini Fenerli kurmaylara ilettiği ifade edildi.