Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'deki ilk döneminde özellikle Robin van Persie ile yaşadığı sorun nedeniyle güçsüzleştirilerek başarısızlığa sürüklenen teknik direktör Vitor Pereira, geniş yetkilerle geldiği ikinci döneminde kimsenin gözünün yaşına bakmadan hedefine yürümekte kararlı gözüküyor.
VAN PERSIE ELİNİ SIKMAMIŞTI
Hürriyet'in haberine göre; Yedek bırakıldığı için kendisinin elini sıkmayan, oyuna alırken taktik verme girişimini el kol hareketleriyle reddeden Van Persie karşısında hem taraftar hem yönetimin isteğiyle geri adım attırılan Pereira, o dönem Caner Erkin ve Nani'den de benzer tavırlar görmüş ve bu tatsızlıklar sahaya da yansıyıp şampiyonluğun kaybedilmesine yol açmıştı.
İşte Topuk Yaylası'nda gözlemlenen Pereira'nın şimdiki ile ilk dönemi arasındaki farklar...
PEREIRA DA DEĞİŞTİ, TAKIM DA... KİMSEYE TOLERANS YOK
1- Yönetim tarafından tam yetkiyle göreve getirildiği için hiçbir futbolcuya karşı en ufak toleransı ve affı olmayacağı gözüküyor.