Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeniden sarı lacivertli takımın başına geçen Vitor Pereira, eskisinden daha farklı. Türkiye'yi öğrenmiş olması ve yönetimden 'sınırsız yetki' alması, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün daha bir özgüvenli ve otoriter çalışmasını sağlıyor. İşte tüm gelişmeler ve Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:25
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'deki ilk döneminde özellikle Robin van Persie ile yaşadığı sorun nedeniyle güçsüzleştirilerek başarısızlığa sürüklenen teknik direktör Vitor Pereira, geniş yetkilerle geldiği ikinci döneminde kimsenin gözünün yaşına bakmadan hedefine yürümekte kararlı gözüküyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

VAN PERSIE ELİNİ SIKMAMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre; Yedek bırakıldığı için kendisinin elini sıkmayan, oyuna alırken taktik verme girişimini el kol hareketleriyle reddeden Van Persie karşısında hem taraftar hem yönetimin isteğiyle geri adım attırılan Pereira, o dönem Caner Erkin ve Nani'den de benzer tavırlar görmüş ve bu tatsızlıklar sahaya da yansıyıp şampiyonluğun kaybedilmesine yol açmıştı.

İşte Topuk Yaylası'nda gözlemlenen Pereira'nın şimdiki ile ilk dönemi arasındaki farklar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

PEREIRA DA DEĞİŞTİ, TAKIM DA... KİMSEYE TOLERANS YOK

1- Yönetim tarafından tam yetkiyle göreve getirildiği için hiçbir futbolcuya karşı en ufak toleransı ve affı olmayacağı gözüküyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

YARDIMCILARI DA ÇOK DİSİPLİNLİ

2- Sadece kendisi değil, beraberinde getirdiği 5 kişilik ekibi de tavizsiz. Sürekli oradan oraya koşturup talimat yağdırıyorlar.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK İNSANININ ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENDİ

3- ilk döneminde zorlanmasının önemli sebebi, Türkiye'yi tanımamasıydı. Artık böyle bir sorunu yok. Ülkemizde neler yapılırsa ve yapılmazsa başarıya ulaşılacağını öğrendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

OZAN TUFAN VE CANER FAKTÖRÜ

4- Geçmişte birlikte çalıştığı Ozan Tufan ve Caner Erkin, kendisinin özellikleri takım arkadaşlarına anlatarak işini kolaylaştırıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Flaş Caner Erkin ve Ozan Tufan detayı... (FB spor haberi)

ALİ KOÇ, SINIRSIZ YETKİ VE TAM DESTEK VERDİ

5- Başkan Ali Koç'tan "Samandıra'ya düzelt. Disiplin ve takım ruhu mükemmel olsun. Kimsenin gözünün yaşına bakma, tam yetkilisin" sözünü aldığı için daha özgüvenli.

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