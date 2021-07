Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den Vitor Pereira sözleri!

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce 'deki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe 'de Mesut Özil kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki orta saha, çalışmaların iyi gittiğini dile getirerek, "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız. Özellikle Caner 'le çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu… Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli."

"BÖYLECE TAKIM OLARAK ŞAMPİYONLUĞA OYNAYABİLİRSİN"

Daha önce sarf ettiği, "Hocamızın sahaya yansıtmak istediği oyun tarzı beni inandırdı" sözleri için ise Özil, "Fenerbahçe'yiz. Her zaman, her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmek lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Oyunculara da çok yardım ediyor. Güzel günler geçiriyoruz burada, herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabilirsin. Yorucu oluyor ama alışığız. Biz futbolcular izinden sonra her zaman kamp yaptığımız için ilk günler tabii biraz sert geçiyor, ayaklarda biraz ağrılar falan oluyor ama alışığız. Sakatlık kimse yaşamadı çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Önümüze bakıyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı.