Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den Vitor Pereira sözleri!

Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe 'ye transfer sürecindeki rolüne dikkat çeken yıldız futbolcu, "Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Takım olarak yani, o önemli. Sonuçta herhangi bir futbolcu da olsan, kim olursan ol kendin bir şeyler başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum" diye konuştu.

"YÜZDE 100 HAZIRIM"

Geçen sezon şanssızlıklar yaşadığını ancak şu anda kendisini tam olarak hazır hissettiğini aktaran Mesut Özil, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde tam fit değildim çünkü korona vardı, zor dönemler yaşadım Arsenal'le olsun… Ondan sonra transfer olacak mı, olmayacak mı… Çok şeyler vardı. Ondan sonra geldiğimde huzura kavuştum ama maalesef sakatlandım. Ama bu sezon kamp yapıyorum. İlk andan beri takımla buradayım. Kendimi elimden geldiği sürece iyi hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki futbolcu olarak sahada takıma yardım etmek istiyorum, elimden geleni de yapacağım. Futbolcu olarak her zaman hazır olmalısın. Tabii ki bazı dönemler oluyor, insan yoruluyor. İnsanlık hali. Fitim, sağlıklıyım, önemli olan o. Yüzde 100 hazırım. Geldiğimde zor bir dönemden geçiyorduk Fenerbahçe olarak. Futbolcu olarak önemli olan takımda huzur olması ve bunu ben bugün daha iyi yaşıyorum. Herkes mutlu, gülüyor antrenman sert olsa bile insanlar yüzde 100 takıma destek veriyor, elinden geleni yapmak istiyor. Böyle devam ederse, sakatlık falan olmazsa bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz."