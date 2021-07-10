Mesut Özil'den Vitor Pereira sözleri! "Hücum..."

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, yeni teknik direktör Vitor Pereira hakkında konuştu.



Mesut, Vitor Pereira'nın hücum oynatmak istediğini ifade ederken, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.



Mesut'un konuşmasından önemli notlar şu şekide oldu;

"Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Hocamız nasıl oynamak istediğini bize iletiyor."

"İnşallah sezon sonunda kupayı kaldırırız."

"Kamp keyifli geçiyor. Özellikle Caner ile çok güzel anlarımız oluyor."

"Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes Fenerbahçe için elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Vitor Pereira, takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Geldiği için çok mutluyuz. Takımın önde basmasını, hücum yapmasını istiyor. Biz de bunu seviyoruz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz."

"Her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Bunun için hücum etmemiz lazım. Antrenmanlarda her şey belli oluyor. Pereira, akıllı bir hoca. Herkese yardımcı oluyor."

"Başkanımız ile aramızda bir problem yok. Ben her zaman Fenerbahçe'de oynamak istediğimi söyledim. Ben, Fenerbahçeliyim."