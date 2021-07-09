Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru...

Gelecek sezon için net bir golcüyü kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, Artem Dzyuba 'yı gündemine aldı. Zenit ile yolları ayırmayı düşünen yıldız futbolcu için girişimler hızlandırılacak.

BOUPENDZA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Kadroda yer almayan futbolardan birkaçını ve bir miktar para önerisi sunulacak.