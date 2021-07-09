Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 11:14
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

ATABERK DADAKDENİZ

Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursaspor forması giyen Ataberk Dadakdeniz sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Fenerbahçe'nin İngiliz devine 28 yaşındaki yıldızın maaşının yarısını karşılamayı teklif ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

HENRY ONYEKURU

Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

BENDEGUZ BOLLA

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak EURO 2020'de Macaristan kadrosunda yer alan Bendeguz Bolla geldi. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

ARTEM DZYUBA

Gelecek sezon için net bir golcüyü kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, Artem Dzyuba'yı gündemine aldı. Zenit ile yolları ayırmayı düşünen yıldız futbolcu için girişimler hızlandırılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aurelio Buta ısrarı devam ediyor. Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu transfer edemezse Buta'ya yoğunlaşacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Aurelio Buta, Artem Dzyuba, Henry Onyekuru... | FB haberleri

BOUPENDZA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Kadroda yer almayan futbolardan birkaçını ve bir miktar para önerisi sunulacak.

SON DAKİKA