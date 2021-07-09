Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor

Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirdi. Puma ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından yeni formaların lansmanı yapıldı. Formaların bu sezon yıldızsız logoyla tasarlanması dikkat çekerken sırt kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı görüldü.

👕Fenerbahçe, gelecek sezon giyeceği formalarını tanıttı.



📌Formanın ense kısmında 🇹🇷 Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor.



📌Yıldız olmayacak. pic.twitter.com/t04cn0XD4s — Fotomaç (@fotomac) July 9, 2021