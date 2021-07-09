Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Sarı-lacivertlilerin yeni formalarının sırt kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzası bulunuyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 14:53 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 14:54
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor

Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirdi. Puma ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından yeni formaların lansmanı yapıldı. Formaların bu sezon yıldızsız logoyla tasarlanması dikkat çekerken sırt kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı görüldü.

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