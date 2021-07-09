Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereria 5 yıl aranın ardından yeniden takımın başına geldi ve ilk antrenmanına çıktı. Çalışmaları yakından takip eden deneyimli hoca, kadro hakkında da raporunu hazırladı.
Takımın kadrosunun oldukça kaliteli olduğunu ifade eden Pereria, kendi oyun sistemine uyum sağlayacak 2-3 futbolcunun transferi ile şampiyonluk yaşayabileceklerini başkan Ali Koç'a iletti.
Portekizli hoca, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai hakkında özel bir rapor hazırlayarak yönetime sundu. Bu 3 yıldızı ön planda tutacak olan Pereira gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyebileceklerine inanıyor.