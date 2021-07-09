Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde antrenmanlar hız kesmeden devam ediyor. Geldiği günden bu yana yoğun bir mesai yapan Portekizli çalıştırıcı, takımın eksiklerini ve aksayan bölgeleri yönetime iletirken, takımdan gönderilmesi gereken bazı isimleri de Fenerbahçeli kurmaylara bildirdi. İşte detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 13:19
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereria 5 yıl aranın ardından yeniden takımın başına geldi ve ilk antrenmanına çıktı. Çalışmaları yakından takip eden deneyimli hoca, kadro hakkında da raporunu hazırladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Takımın kadrosunun oldukça kaliteli olduğunu ifade eden Pereria, kendi oyun sistemine uyum sağlayacak 2-3 futbolcunun transferi ile şampiyonluk yaşayabileceklerini başkan Ali Koç'a iletti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Portekizli hoca, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai hakkında özel bir rapor hazırlayarak yönetime sundu. Bu 3 yıldızı ön planda tutacak olan Pereira gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyebileceklerine inanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Fenerbahçe'de ise bazı isimlerin bileti kesildi. Geçtiğimiz sezonun başında yeniden sarı lacivertlilere dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül, beklenen performansın oldukça uzağında kalmıştı. Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Öte yandan bir başka geçtiğimiz sezon başı transferi Mauricio Lemos ise gözden düştü. Ne Erol Bulut ne de Emre Belözoğlu yönetiminde başarı yakalayamayan Uruguaylı stoper, Steven Caulker'ın da takıma katılmasının ardından ayrılacak isimlerin başına geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Sarı lacivertlilerin kadrosunda Caulker'ın gelmesi ve Zanka'nın da takıma dönmesinin ardından, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Lemos olmak üzere 7 stoper bulunuyor. Bu isimlerin arasında özellikle yeni yabancı kuralı da düşünülerek Lemos gönderilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Kanarya, 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Las Palmas'tan aldığı oyuncuyu yine bu bonservis bedeline yakın bir rakama elden çıkarmak istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşme yabancı kuralı sebebiyle kadro dışı bırakılması söz konusu olabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

PEROTTI İLE DE YOLLAR AYRILIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esmeye devam edecek. Yeni kuralı göz önünde bulunduran yönetim bir başka yabancı olan Diego Perotti'yi de gönderecek. Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sadece 4 maça çıkabilmişti. 32 yaşındaki futbolcu bu maçlarda etkili bir performans sergileyip 3 gol atsa da sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Teknik direktör Vitor Pereira da oyun sisteminde tempolu kanat oyuncuları kullanmak istiyor. Diego Perotti'nin düşük tempolu ve pres yapmayan bir oyuncu olması sakatlık probleminin ardından ayrılığın bir başka sebebi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ile bedelsiz olarak yolların ayrılması söz konusu. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan transfer olan oyuncunun da yeniden İtalya'ya dönmek istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

İtalyan muhabir Fabrizio Romano, Fenerbahçeli yıldız Perotti'ye Genoa'nın talip olduğu ve ilerleyen günlerde imza atabileceğini aktardı. Yıldız oyuncu da sarı lacivertli kulüpten onay bekliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Bu transferde bir diğer gelişme de Genoa Başkanı Enrico Preziosi cephesinden geldi. Preziosi transfere dair yaptığı açıklamada, "Diego Perotti'yi almak mı? Bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Sarı lacivertliler ise Arjantinli oyuncunun yerini, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma veya Fabio Martins ile doldurmak istiyor. Bu isimlerin arasında Fabio Martins, ön plana çıkıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

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