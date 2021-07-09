Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin patronu Vitor Pereira takımı yeniden dizayn ediyor! İşte 'gönderilsin' raporu verdiği isimler

Kanarya, 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Las Palmas'tan aldığı oyuncuyu yine bu bonservis bedeline yakın bir rakama elden çıkarmak istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşme yabancı kuralı sebebiyle kadro dışı bırakılması söz konusu olabilir.

PEROTTI İLE DE YOLLAR AYRILIYOR Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esmeye devam edecek. Yeni kuralı göz önünde bulunduran yönetim bir başka yabancı olan Diego Perotti'yi de gönderecek. Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sadece 4 maça çıkabilmişti. 32 yaşındaki futbolcu bu maçlarda etkili bir performans sergileyip 3 gol atsa da sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.