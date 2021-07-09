Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!

Fenerbahçe, futbol takımının yeni sezonda giyeceği formaları düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna sundu. Bu sezon ilk kez sponsor olan Puma'nın tasarladığı formalardaki logolarda yıldız kullanılmadı. Kulüp başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu sene formamızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız, para değil. Bizim derdimiz yaptığımız başvuruda 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kavuşması. 1923'te kurulan Türkiye ve 1923'te kurulan TFF, 36 yıllık süreçteki ulusal turnuvalar göz ardı edilmiş. Biz cumhuriyetimizin ve cumhuriyet futbolumuzun tarihine sahip çıkalım. Biz karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız. Bu Puma için de şanstır.