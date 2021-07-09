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Fenerbahçe'nin transfer hedefi belli oldu! Ya Sime Vrsaljko ya da...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, sağ bek pozisyonu için Gökhan Gönül'den boşalan koltuğa yeni bir ismi dahil etmek istiyor. Bu bölgede elinde sadece Nazım Sangare bulunan sarı lacivertliler, şu anda Atletico Madrid'in oyuncusu olan Hırvat yıldız Sime Vrsaljko ile ilgileniyor. Öte yandan Kanarya, Sime Vrsaljko transferinde problem yaşaması halinde B planını da belirledi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'nin transfer hedefi belli oldu! Ya Sime Vrsaljko ya da...

Nokta atışı transferlerle yeni sezona başlamak isteyen F.Bahçe sağ bek arayışına çıkınca Sime Vrsaljko önerisi geldi. Atletico Madrid, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıl daha kontratı olmasına rağmen bedelsiz olarak göndermeyi kabul ederken, sarılacivertliler ise menajerler tarafından çok sayıda kulübe önerilen oyuncu için henüz yanıt vermedi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi belli oldu! Ya Sime Vrsaljko ya da...

Sabah'ın haberine göre; Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi. Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile İngiltere ve Çekya maçlarında oynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarak hazır olduğu görüldü. Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi belli oldu! Ya Sime Vrsaljko ya da...

B PLANI HAZIR: AURELİO BUTA!

Kanarya, bonservisi Belçika ekibi Royal Antwerp'te bulanan Aurelio Buta'yı da takibe almış durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da kulübü ile 1 yıl mukavelesi bulunuyor.

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