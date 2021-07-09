Fenerbahçe'nin transfer hedefi belli oldu! Ya Sime Vrsaljko ya da...

Nokta atışı transferlerle yeni sezona başlamak isteyen F.Bahçe sağ bek arayışına çıkınca Sime Vrsaljko önerisi geldi. Atletico Madrid, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıl daha kontratı olmasına rağmen bedelsiz olarak göndermeyi kabul ederken, sarılacivertliler ise menajerler tarafından çok sayıda kulübe önerilen oyuncu için henüz yanıt vermedi.

Sabah'ın haberine göre; Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi. Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile İngiltere ve Çekya maçlarında oynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarak hazır olduğu görüldü. Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.