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Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Gelişim Ligi

Dev kulüpler, Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Spor izle...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 13:28 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 14:27
Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Gelişim Ligi

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Fenerbahçe ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı 9 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, 9 Temmuz Cuma günü Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak.

FENERBAHÇE GOL OLDU YAĞDI!

Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Arda Güler (2), Bora Aydınlık ve Kaan Öztürk kaydettİği gollerle Başakşehir'i 6-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR GÖZTEPE'Yİ 3-1 İLE GEÇTİ!

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazandı.

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