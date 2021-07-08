Son dakika transfer haberi: Flaş iddia! Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Teknik direktör belirsizliğine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Fenerbahçe'de yönetim, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getirmişti. Gelir gelmez takımla Topuk Yaylası'na geçen tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlileri yeni sezona hazırlıyor.
Düzce'deki kampını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim ise transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin, bir süredir gündeminde yer alan genç futbolcu Çağtay Kurukalıp'ın transferini tamamladığı ifade edildi.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç sol beki Çağatay Kurukalıp ile anlaştı. 19 yaşındaki futbolcunun dün sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Çağatay'ı alır almaz bir Süper Lig kulübüne kiralayacak.