Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Flaş iddia! Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Son dakika transfer haberi: Flaş iddia! Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira liderliğinde Topuk Yaylası'ndaki kampını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon öncesi transferlerini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerin bu kapsamda gündeminde yer alan genç futbolcu Çağtay Kurukalıp'ı sağlık kontrolünden geçirdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 08:42
Son dakika transfer haberi: Flaş iddia! Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Teknik direktör belirsizliğine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Fenerbahçe'de yönetim, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getirmişti. Gelir gelmez takımla Topuk Yaylası'na geçen tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlileri yeni sezona hazırlıyor.

Son dakika transfer haberi: Flaş iddia! Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Düzce'deki kampını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim ise transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin, bir süredir gündeminde yer alan genç futbolcu Çağtay Kurukalıp'ın transferini tamamladığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Flaş iddia! Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç sol beki Çağatay Kurukalıp ile anlaştı. 19 yaşındaki futbolcunun dün sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Çağatay'ı alır almaz bir Süper Lig kulübüne kiralayacak.

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