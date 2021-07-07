Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo Fransız pivot Helena Ciak'ı renklerine bağladı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo Fransız pivot Helena Ciak'ı renklerine bağladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, son iki sezonu Fransız ekibi Lyon Asvel Feminin'de geçiren 31 yaşındaki pivot Helena Ciak'ı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Helena Ciak’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:41 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:42
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Öznur Kablo Fransız pivot Helena Ciak'ı renklerine bağladı!

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması doğrultusunda ikinci dış transferini yaptı. Sarı-lacivertli ekip, İsveçli oyuncu Amanda Zahui'nin ardından son iki sezonu Fransız ekibi, Lyon Asvel Feminin'de geçiren Helena Ciak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımdan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Helena Ciak'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lyon Asvel Feminin formasıyla Kadınlar Euroleague'de 10.5 sayı, 6.6 ribaund, 1.4 asist, 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.

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