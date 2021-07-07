Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko...

EZGJAN ALIOSKI İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile yeni sözleşme imzalamayan Alioski için Galatasaray Trabzonspor'un dışında Fenerbahçe'de devrede. Yıldız futbolcu ve menajeriyle temas kurulacak.

EDIN DZEKO La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi. Dzeko, Jose Mourinho ile görüştükten sonra kararını verecek.