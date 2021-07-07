Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko ve Kolasinac gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:36
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

ATABERK DADAKDENİZ

Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursaspor forması giyen Ataberk Dadakdeniz sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

FABIO BORINI

Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolasinac için Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

SIME VRSALJKO

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Sime Vrsaljko için resmi görüşmelere başlanacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

EZGJAN ALIOSKI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile yeni sözleşme imzalamayan Alioski için Galatasaray Trabzonspor'un dışında Fenerbahçe'de devrede. Yıldız futbolcu ve menajeriyle temas kurulacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

EDIN DZEKO

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi. Dzeko, Jose Mourinho ile görüştükten sonra kararını verecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Lazio'nun gelecek sezon kadroda düşümediği Kosovalı yıldız Vedat Muriqi için eski kulübü Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi kiralık olarak kadroya katmak için Lazio'ya teklifini iletti.

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