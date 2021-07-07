Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Sead Kolasinac'ı Mesut Özil bitirdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Sead KolasinacMesut Özil bitirdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Sağ ve sol bek için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip transferde mutlu sona çok yakın. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'le bir yıl daha sözleşmesi olan Boşnak sol bek Sead Kolasinac'ı eski takım arkadaşı ve dostu Mesut Özil gelmeye ikna etti. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Sead Kolasinac'ı Mesut Özil bitirdi

Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Sarı lacivertli ekibin listesinde öncelik verdiği mevkilerin başında ise sağ ve sol bek bulunuyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Sead Kolasinac'ı Mesut Özil bitirdi

Gökhan Gönül ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başlarken, sol bek için Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de forma giyen Kolasinac'ı bitirme aşamasına geldi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Sead Kolasinac'ı Mesut Özil bitirdi

Geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Schalke'de geçiren, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Sead Kolasinac için devreye eski takım arkadaşı ve yakın dostu Mesut Özil girdi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Sead Kolasinac'ı Mesut Özil bitirdi

İspanyol Todofichajes internet sitesi 28 yaşındaki Boşnak yıldızı, Mesut Özil'in arayarak ikna ettiğini yazdı. Defansta da görev yapabilen oyuncuyu F.Bahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Sead Kolasinac'ı Mesut Özil bitirdi

Kariyerinde 352 resmi maça çıkan Kolasinac 28 gol, 39 asiste imza attı. Transfermarkt'a göre, 1.83 boyundaki Kolasinac'ın güncel piyasa değeri 6,5 milyon €.

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