Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Sarı lacivertli ekibin listesinde öncelik verdiği mevkilerin başında ise sağ ve sol bek bulunuyor.

Gökhan Gönül ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başlarken, sol bek için Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de forma giyen Kolasinac'ı bitirme aşamasına geldi.