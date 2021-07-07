Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde en büyük sorunlardan biri olan teknik direktör konusunu açıklığa kavuşturmuştu.
Uzun süre teknik direktörsüz kalan Sarı-Lacivertliler, bu sorunu 2015/16 sezonunda da takımın başında olan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek çözmüştü.
Sarı-Lacivertliler, kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanan Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imazaladı.