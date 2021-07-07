Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına, yeni teknik direktör Vitor Pereira ile devam eden Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk. Takımın başına geldiği günden bu yana hummalı bir şekilde çalışan Portekizli teknik adam, yalnızca saha içi değil saha dışı problemler de yakından ilgileniyor. Sürekli olarak disiplin vurgusu yapan Portekizli çalıştırıcı hem takıma hem teknik heyete yönelik bir dizi kurallar da getirdi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:46
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde en büyük sorunlardan biri olan teknik direktör konusunu açıklığa kavuşturmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Uzun süre teknik direktörsüz kalan Sarı-Lacivertliler, bu sorunu 2015/16 sezonunda da takımın başında olan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek çözmüştü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Sarı-Lacivertliler, kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanan Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imazaladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Çıktığı ilk idmanda oyuncularla saha içerisinde mini bir toplantı yapan Vitor Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta futbolcularla yakından ilgilenen Vitor Pereira yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Futbolcularına, geçen sezon şampiyonluk kazanamadıklarını ancak kulübe olan bağlılıklarıyla yeni sezonda bunu başaracaklarını aktaran Pereira, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim. Şampiyon olmaya geldim ve olacağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Disiplin kurallarına herkesin uyması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, takım içi iletişiminin önemine değindi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Problemleri karşılıklı konuşarak halletmeleri gerektiğini de vurgulayan Pereira, "Hepiniz çok kaliteli ve ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

VITOR PEREIRA KURALLARI AÇIKLADI
Öte yandan sürekli disiplin vurgusu yapan Pereira, takımına ve teknik heyete bir dizi kurallar getirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

İşte Vitor Pereira'nın o kuralları...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

1) YEMEKLERE KATILMAK ZORUNLU
İlk olarak kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine katılım artık zorunlu. Pereira, yemek saatlerinde herkesin aynı anda salonda bulunmasını şart koştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

2) YEMEK ALIM SÜRECİ BİLE DÜZENLİ
Yemek alım sürecinde bile düzen isteyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, bütün futbolcular yemeklerini almadan teknik heyete müsade etmiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

3) UYKU SAATLERİ TEBLİĞ EDİLİYOR
Beslenmede olduğu gibi yatış saatlerinde de kurallara uymak zorunlu. Antrenman temposuna göre belirlenen uyku saatleri gönderilen program içerisinde oyunculara tebliğ ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kanunları! İşte o 3 kural...

Takım içindeki birlik beraberlik ruhundan taviz vermek istemeyen Pereira, tüm detaylar ile bizzat ilgileniyor.

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