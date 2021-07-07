Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar takımdan ayrılmamak için diretiyor (FB spor haberi)

17 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe'de yönetim bu sayıyı azaltmak istiyor. Forvet, sol bek, sağ bek ve kanat mevki olmak üzere en az 4 oyuncu transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, yeni transferlere lisans çıkarabilmesi için yabancı sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

GÖRÜŞMELERE İZİN VERDİ Yönetimin kadroda düşünmediği Diego Perotti ve Miha Zajc'a transfer görüşmeleri için izin verildi. Yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Mbwana Samatta, Zanka, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Nabil Dirar gibi isimlerle de yollarını ayrılması planlanıyor.