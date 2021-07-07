Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar takımdan ayrılmamak için diretiyor (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar takımdan ayrılmamak için diretiyor (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, bir yandan da Nabil Dirar başta olmak üzere birçok isimle yollarını ayırmak istiyor. Ancak, yıldız oyuncu takımdan ayrılmamak için diretiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:20
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar takımdan ayrılmamak için diretiyor (FB spor haberi)

17 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe'de yönetim bu sayıyı azaltmak istiyor. Forvet, sol bek, sağ bek ve kanat mevki olmak üzere en az 4 oyuncu transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, yeni transferlere lisans çıkarabilmesi için yabancı sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar takımdan ayrılmamak için diretiyor (FB spor haberi)

GÖRÜŞMELERE İZİN VERDİ

Yönetimin kadroda düşünmediği Diego Perotti ve Miha Zajc'a transfer görüşmeleri için izin verildi. Yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Mbwana Samatta, Zanka, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Nabil Dirar gibi isimlerle de yollarını ayrılması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar takımdan ayrılmamak için diretiyor (FB spor haberi)

Ancak bu oyuncular için Fenerbahçe'ye gelen resmi bir teklif söz konusu olmadığı için henüz kulüp bulunamadı. Kamp sonrası bu futbolculara yeni isimlerin de eklenmesi söz konusu olabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar takımdan ayrılmamak için diretiyor (FB spor haberi)

DİRAR SORUN ÇIKARTIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; yönetimin başını ağrıtan isim ise 1 yıl daha sözleşmesi bulanan Nabil Dirar. Sözleşmesi gereği yıllık 1.5 milyon euro garanti para alan ve şu ana kadar resmi bir teklif gelmeyen tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılmamak için diretiyor. Sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki Faslı futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

SON DAKİKA