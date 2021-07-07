Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Fenerbahçe yeni sezonda 7 yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler, bu sezon mutlu sona ulaşarak hem ekonomik hem de sportif anlamda önemli bir basamak atlamanın peşinde.
Kanarya'da Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira getirildi. Portekizli hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 52 yaşındaki teknik adam İstanbul ve ardından Samandıra'nın yolunu tuttu.
Takımla tanışan Pereira yönetime de eksikler hakkında raporunu sundu. Takımın kadro kalitesinden memnun olduğunu söyleyen Portekizli hoca, yapılacak bir kaç nokta transferler başarıya ulaşabileceklerini ifade etti.