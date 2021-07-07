Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'yı yeniden takımın başına getiren sarı lacivertliler, transferde gaza bastı. Gelecek sezon şampiyon olacaklarını ifade eden Portekizli hoca, golcü transferi için talimatı verdi. Pereira, yönetimden Marko Arnautovic'i istedi. Bu isim üzerine Kanarya harekete geçti. İşte tüm detaylar | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:16
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Fenerbahçe yeni sezonda 7 yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler, bu sezon mutlu sona ulaşarak hem ekonomik hem de sportif anlamda önemli bir basamak atlamanın peşinde.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Kanarya'da Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira getirildi. Portekizli hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 52 yaşındaki teknik adam İstanbul ve ardından Samandıra'nın yolunu tuttu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Takımla tanışan Pereira yönetime de eksikler hakkında raporunu sundu. Takımın kadro kalitesinden memnun olduğunu söyleyen Portekizli hoca, yapılacak bir kaç nokta transferler başarıya ulaşabileceklerini ifade etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmayan 52 yaşındaki hoca, bir santrfor ve iki kanat istediğini dile getirdi. Bu iki mevki öncelikle olmak üzere 3-4 transferin yeteceğini söyledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Takımın orta sahasının çok güçlü olduğunu söyleyen Pereira, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi en verimli şekilde kullanmanın formulünü arıyor. Takımın yıldız oyuncularından Luiz Gustavo'nun ise bu konuda en kritik oyuncuların başında olduğunu söyledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Brezilyalı yıldızın kesinlikle satılmaması gerektiğini yönetime ifade eden Pereira, tüm bunlar haricinde birinci sınıf bir golcü istedi. Şu anda en önemli transferin forvet bölgesine yapılması gerektiği için bütçenin büyük bir kısmının santrfor transferine ayrılması gerektiği bilgisini de sundu. Forvet için çalışmalarını sürdüren yönetime 52 yaşındaki hoca eski öğrencisini önerdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

"ARNAUTOVIC'İ ALALIM"

Deneyimli hoca bir dönem birlikte de çalıştığı Marko Arnautovic'i istediğini başkan Ali Koç'a iletti. Çin'in Shanghai Port takımında birlikte çalışan ikili Fenerbahçe'de yeniden buluşabilir.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Sarı lacivertli yönetim bu talebin üzerine hemen harekete geçti. Avusturyalı forvetin menajeri ile temas kuran Fenerbahçe, yaklaşık 3 milyon Euro bir maaş istediği bilgisine ulaştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

32 yaşındaki santrforun 2022 Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Çin kulübüyle masaya oturacak olan yönetim, transferde bonservis indirimine gidilmesi ya da takas formulünü deneyecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Sarı lacivertliler bu transferi bir an önce noktalayarak sezon öncesi kampıyla birlikte oyuncuyu yeni sezona hazır hale getirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

AVRUPA'DAN BİR ÇOK TALİBİ VAR

Çin'e gittiği dönemde transfer piyasasından uzak kalan ancak Avusturya formasıyla EURO 2020'de de boy gösteren Arnautovic, Avrupa'nın bir çok kulübünün de yeniden gündemine geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Öte yandan Çin basını da Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Arnautovic yarışına girdiğini yazdı. Hatta "Shanghai Port'un tavrı Türklerden hangisinin kazanacağını gösterecek" ifadesi kullanıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Transfermarkt'ın verilerine göre 10 milyon Euro değeri olan yıldız golcü, Çin kulübüyle 39 maçta 20 gol 4 asist kaydetti. Kariyerinde Premier Lig'de 43 Bundesliga'da 14 golü olan futbolcu, Avusturya milli takımı ile de 91 maçta 27 gol attı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

1.92 boyuyla fiziğini oldukça verimli kullanan futbolcu, uzaktan şut becerisi, kafa vuruşları ve sırtı dönük oyunuyla ön plana çıkıyor.

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