Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'dan golcü hamlesi! Marko Arnautovic'i istedi (FB spor haberi)

Transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmayan 52 yaşındaki hoca, bir santrfor ve iki kanat istediğini dile getirdi. Bu iki mevki öncelikle olmak üzere 3-4 transferin yeteceğini söyledi.

Takımın orta sahasının çok güçlü olduğunu söyleyen Pereira, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi en verimli şekilde kullanmanın formulünü arıyor. Takımın yıldız oyuncularından Luiz Gustavo'nun ise bu konuda en kritik oyuncuların başında olduğunu söyledi.