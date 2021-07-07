Son dakika FB transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Edin Dzeko'ya öyle bir rakam teklif etti ki...

Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin gündeminde Edin Dzeko var.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi.

Haberde, Boşnak yıldızın Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile görüştükten sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 13 gol ve 5 asist kaydetti.