Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Edin Dzeko'ya öyle bir rakam teklif etti ki...

Son dakika FB transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Edin Dzeko'ya öyle bir rakam teklif etti ki...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gol yollarında forvetleri etkisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, yeni sezonda bu sorunu tekrar yaşamak istemiyor. Kanarya bu doğrultuda ilk hedefi Edin Dzeko olarak belirledi. Sarı lacivertliler, İtalyan medyasına göre yıldız golcüye inanılmaz bir teklif sundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Edin Dzeko'ya öyle bir rakam teklif etti ki...

Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin gündeminde Edin Dzeko var.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi.

Son dakika FB transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Edin Dzeko'ya öyle bir rakam teklif etti ki...

Haberde, Boşnak yıldızın Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile görüştükten sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 13 gol ve 5 asist kaydetti.

Son dakika FB transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe Edin Dzeko'ya öyle bir rakam teklif etti ki...

EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Birçok kulübün Dzeko için teklifte bulunduğu öğrenilirken bunların arasında en cazip teklifin F. Bahçe'ninki olduğu da ifade edildi.

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