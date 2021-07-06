Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan muhabirlere şok tepki!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan muhabirlere şok tepki!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum'da sergilediği agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Koç'un, sahibi oldukları mekanda yedikleri aile yemeği sonrası kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin bizi" diyerek bağırması şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 15:25
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan muhabirlere şok tepki!

Fenerbahçe'nin eleştirilen başkanı Ali Koç,Bodrum'da ortaya çıktı. Koç Ailesi, önceki gün sahibi oldukları Türkbükü Divan Otel'den çıkarken görüntülendi. Ailedeki herkesin neşeli halleri dikkat çekerken, Ali Koç ise agresif tavırlarıyla şaşırttı.

Takvim'în haberine göre; gazetecilerle sohbet eden Rahmi Koç, "Benim haber değerim var mı? Manşet olur muyum?" diye espri yaptı.

"ÇEKMEYİN BİZİ"
O sırada gazetecilerin yanına koşan Ali Koç ise, "Çekmeyin bizi" diyerek bağırmaya başladı. Babası Rahmi Koç, müdahele ederek sakinleştirmeye çalışsa da agresif Ali Koç, etrafına öfke saçtı.

SON DAKİKA