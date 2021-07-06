Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan muhabirlere şok tepki!

Fenerbahçe'nin eleştirilen başkanı Ali Koç,Bodrum'da ortaya çıktı. Koç Ailesi, önceki gün sahibi oldukları Türkbükü Divan Otel'den çıkarken görüntülendi. Ailedeki herkesin neşeli halleri dikkat çekerken, Ali Koç ise agresif tavırlarıyla şaşırttı.

Takvim'în haberine göre; gazetecilerle sohbet eden Rahmi Koç, "Benim haber değerim var mı? Manşet olur muyum?" diye espri yaptı.

"ÇEKMEYİN BİZİ"

O sırada gazetecilerin yanına koşan Ali Koç ise, "Çekmeyin bizi" diyerek bağırmaya başladı. Babası Rahmi Koç, müdahele ederek sakinleştirmeye çalışsa da agresif Ali Koç, etrafına öfke saçtı.