Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kolasinac’a izin çıktı
Son dakika transfer haberleri: İngiliz basını, Arsenal’in Sead Kolasinac’ın ayrılmasına izin verdiğini yazdı. Bosnalı sol bek için Fenerbahçe girişimleri sürdürüyor. Şartlarda anlaşılması halinde 28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, İstanbul’a davet edileceği gelen haberler arasında... Sağ beke gündemde olan Elseid Hysaj’ın ise Lazio ile imza aşamasına geldiği öğrenildi. (FB spor haberi)
İngiliz basını, Arsenal'in Sead Kolasinac'ın ayrılmasına izin verdiğini yazdı. Bosnalı sol bek için Fenerbahçe girişimleri sürdürüyor. Şartlarda anlaşılması halinde 28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, İstanbul'a davet edileceği gelen haberler arasında... Sağ beke gündemde olan Elseid Hysaj'ın ise Lazio ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.