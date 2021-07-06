HaberlerFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Dimitris Pelkas’a Bologna kancası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Dimitris Pelkas’a Bologna kancası
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon 10 gol+8 asist ile parlak bir performans çizen Dimitris Pelkas’a Bologna talip oldu. İtalyan ekibinin, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı belirtilirken, transfer için 8 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi. (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon 10 gol+8 asist ile parlak bir performans çizen Pelkas'a Bologna talip oldu. İtalyan ekibinin, kısa süre içerisinde F.Bahçe ile görüşmelere başlayacağı belirtilirken, transfer için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.