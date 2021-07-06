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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Öncelik 4’lü defans

Pereira’nın Fenerbahçe’den ilk döneminde gönderilmesinde 3’lü savunma oynatması da etkili olmuştu. Portekizli hocanın yeni dönemdeki tercihi merak konusu olurken, son takımı Shangai Port’taki istatistikleri buna ışık tutuyor. Pereira, Çin ekibinin başında çıktığı 117 maçın 43’ünde 3’lü savunmayı tercih etti. 74 maçta ise 4’lü defans kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Öncelik 4’lü defans
Pereira'nın Fenerbahçe'den ilk döneminde gönderilmesinde 3'lü savunma oynatması da etkili olmuştu. Portekizli hocanın yeni dönemdeki tercihi merak konusu olurken, son takımı Shangai Port'taki istatistikleri buna ışık tutuyor. Pereira, Çin ekibinin başında çıktığı 117 maçın 43'ünde 3'lü savunmayı tercih etti. 74 maçta ise 4'lü defans kullandı.
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