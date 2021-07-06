Son dakika Fenerbahçe haberleri | Bruma iddiası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gündeme gelen son isim eski Galatasaraylı Armindo Bruma. beIN Sports'un İtalya temsilcisi Tancredi Palmeri'nin haberine göre, sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile birlikte Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için PSV Eindhoven ile görüşmelere başladı. 26 yaşındaki Bruma, 2019 yılında RB Leipzig'den 12 milyon euro karşılığında Hollanda ekibine transfer olmuştu.

PSV'de bir sezon forma giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta geçirdi. Yunan ekibinde 33 karşılaşmaya çıkan Bruma, 9 gol+3 asistlik performans sergiledi. Olympiakos'un opsiyon hakkını kullanmadığı Portekizli kanadın, PSV ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Kamp kadrosuna katılmasına rağmen yeni müşteri aranan oyuncu için kiralama opsiyonunun masada olduğu belirtildi.