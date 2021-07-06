Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

Pereira 'nın ilk döneminde kavga ettiği Caner Erkin 'le buluşması da merak konusuydu. Caner, yönetici Selahattin Baki aracılığıyla "Onu ilk ben karşılayacağım" mesajını göndermişti ve dediğini de yaptı. Hoca'sını kapıda karşılayan ve sarılan Caner "Hoş geldin" dedi.

HER TAKIMDA OLUR



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçmişte aralarında yaşanan tartışmanın kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Caner "Her takımda olabilecek bir olaydı. Bu kadar büyümesine de gerek yoktu. Hepsi geride kaldı. Sıcak bir buluşma oldu. Takımın başarısı için hepimiz çok çalışacağız. Şampiyonluğa ulaşmak için kenetleneceğiz. Bundan sonra Hoca'mıza laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım. Oynasam da, kulübede otursam da takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Takımın kaptanlarından olan Caner, bütün takıma da birlik çağrısı yaptı.