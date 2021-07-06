Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile start verdi. Pereira'nın ilk döneminde kavga ettiği sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşanan tartışmaya değinen Erkin, Pereira ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 10:38 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 11:09
Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

Vitor Pereira'nın ikinci Fenerbahçe dönemi, sıcak mesajlar ve dostluk görüntüleriyle başladı. Sarı lacivertli takımda 'yarım kalan işi' tamamlamak için geldiğini söyleyen Pereira, şampiyonluk için bütün takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

Pereira'nın ilk döneminde kavga ettiği Caner Erkin'le buluşması da merak konusuydu. Caner, yönetici Selahattin Baki aracılığıyla "Onu ilk ben karşılayacağım" mesajını göndermişti ve dediğini de yaptı. Hoca'sını kapıda karşılayan ve sarılan Caner "Hoş geldin" dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

HER TAKIMDA OLUR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçmişte aralarında yaşanan tartışmanın kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Caner "Her takımda olabilecek bir olaydı. Bu kadar büyümesine de gerek yoktu. Hepsi geride kaldı. Sıcak bir buluşma oldu. Takımın başarısı için hepimiz çok çalışacağız. Şampiyonluğa ulaşmak için kenetleneceğiz. Bundan sonra Hoca'mıza laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım. Oynasam da, kulübede otursam da takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Takımın kaptanlarından olan Caner, bütün takıma da birlik çağrısı yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

OYUNCULARA MESAJLAR

Pereira'nın eski tercümanı Deniz Satar da geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın kin tutmayan biri olduğunu söyleyerek Caner ile bir problem yaşamayacağını dile getirmişti. Topuk kampına hareketten önce oyuncularla bir tanışma toplantısı yapan Vitor Pereira "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradığında çok sevindim. Çünkü orada yarım kalan bir işimin olduğunu biliyordum. Bu heyecanla döndüm. Herkesin bu heyecana ortak olmasını istiyorum. Bu sene Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

PEREIRA'DAN SİFTAH

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira takımının başında ilk idmanına çıktı. Portekizli çalıştırıcı antrenmandan önce futbolcularıyla saha içerisinde kısa süreli bir toplantı yaptı. Çalışmaya izinli olan Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Salai ve Valencia, transfer görüşmeleri yapan Zajc ve Perotti ile hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

DEMİREL YOL AYRIMINDA

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve yardımcıları resmen göreve başlarken yardımcı antrenör Volkan Demirel'in Topuk Yaylası kamp kadrosunda yer almaması dikkati çekti. Alınan bilgilere göre teknik direktörlük teklifleri alan Volkan Demirel, düşünmek için üç dört günlük izin aldı. Demirel'in geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın ilk döneminde kavga etmişlerdi! Caner Erkin'den flaş sözler (FB spor haberi)

GÖKHAN GÖNÜL YOK

Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'tan transfer ettiği Gökhan Gönül, Topuk Yaylası'nda yapılan kamp çalışmasına çağrılmadı. Sezon başında 1+1 yıllık kontrat yapılan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin yenilenmeyeceği öğrenildi.

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