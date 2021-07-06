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Pereira’dan işbaşı

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü dün futbolcularla tanıştı, ardından Topuk Yaylası’nda ilk antrenmana çıktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Pereira’dan işbaşı
Sarı-lacivertliler dün yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. Hareket öncesinde teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, oyuncularla bir araya geldi. Herkesle tek tek el sıkışan Pereira akşam takıma ilk antrenmanını Düzce'deki kamp tesislerinde yaptırdı. Saha ortasında 5 dakikalık bir toplantı yapan Portekizli hocanın, takımla çabuk kaynaştığı gözlendi. Kondisyon ağırlıklı idman oldukça sıkı geçerken, oyuncuların da Pereira'ya kendini göstermek için hırslı olduğu görüldü.
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