Pereira’dan işbaşı

Sarı-lacivertliler dün yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. Hareket öncesinde teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, oyuncularla bir araya geldi. Herkesle tek tek el sıkışan Pereira akşam takıma ilk antrenmanını Düzce'deki kamp tesislerinde yaptırdı. Saha ortasında 5 dakikalık bir toplantı yapan Portekizli hocanın, takımla çabuk kaynaştığı gözlendi. Kondisyon ağırlıklı idman oldukça sıkı geçerken, oyuncuların da Pereira'ya kendini göstermek için hırslı olduğu görüldü.