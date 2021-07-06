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Caner buzları eritti

Pereira’nın ilk döneminde G.Saray derbisi öncesi ilk 11’e alınmayınca Portekizli hocaya tepki gösteren Caner Erkin, buzları eritti. İkili dün sıcak şekilde birbirlerine sarılıp ‘sorun yok’ mesajı verdi. Pereira’nın Caner’e “Sen hiç yaşlanmıyor musun?” dediği, milli sol bekin de, “Hocam sen de hiç değişmemişsin” karşılığını verdiği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Caner buzları eritti
Pereira'nın ilk döneminde G.Saray derbisi öncesi ilk 11'e alınmayınca Portekizli hocaya tepki gösteren Caner Erkin, buzları eritti. İkili dün sıcak şekilde birbirlerine sarılıp 'sorun yok' mesajı verdi. Pereira'nın Caner'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" dediği, milli sol bekin de, "Hocam sen de hiç değişmemişsin" karşılığını verdiği bildirildi.
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