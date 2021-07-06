Caner buzları eritti

Pereira’nın ilk döneminde G.Saray derbisi öncesi ilk 11’e alınmayınca Portekizli hocaya tepki gösteren Caner Erkin, buzları eritti. İkili dün sıcak şekilde birbirlerine sarılıp ‘sorun yok’ mesajı verdi. Pereira’nın Caner’e “Sen hiç yaşlanmıyor musun?” dediği, milli sol bekin de, “Hocam sen de hiç değişmemişsin” karşılığını verdiği bildirildi.
Pereira'nın ilk döneminde G.Saray derbisi öncesi ilk 11'e alınmayınca Portekizli hocaya tepki gösteren Caner Erkin, buzları eritti. İkili dün sıcak şekilde birbirlerine sarılıp 'sorun yok' mesajı verdi. Pereira'nın Caner'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" dediği, milli sol bekin de, "Hocam sen de hiç değişmemişsin" karşılığını verdiği bildirildi.