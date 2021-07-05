Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira transfer için onayı verdi! Vedat Muriqi...

Vitor Pereira transfer için onayı verdi! Vedat Muriqi...

Son dakika Fenerbahçe haberi... Sarı lacivertlilerin çiçeği burnunda teknik direktörü Vitor Pereira'dan flaş flaş karar.. Fenerbahçe yönetimi, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi Portekizli teknik adama önerirken, onay geldi. Vitor Pereira, sarı lacivertli kurmayların kendisine sorduğu Vedat Muriqi sorusuna "Alalım" dedi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Vitor Pereira transfer için onayı verdi! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı. Sarı-Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı.

Vitor Pereira transfer için onayı verdi! Vedat Muriqi...

FENER TEMASLARA HIZ VERDİ...

Takvim'de yer alan habere göre, Pereira, yönetime, "Vedat Muriqi alınabiliyorsa alınsın. Böyle bir santrforu isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi. Bunun üzerine Fener yönetimi Vedat Muriqi için girişimlerini hızlandırdı.

Vitor Pereira transfer için onayı verdi! Vedat Muriqi...

LAZIO CİDDİ FATURA ÇIKARTIYOR

Geçtiğimiz sezon Lazio'da istediği süreyi alamayan Kosovalı golcü, eski takımı Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak ücret ve kiralama bedelinde orta yolun bulunması gerekiyor.

Vitor Pereira transfer için onayı verdi! Vedat Muriqi...

ÜCRETİN TAMAMI ÖDENECEK!

Vedat için 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Lazio, kiralama ücretinden vazgeçmiyor. Ayrıca Vedat'a ödenen ücretin tamanının karşılanmasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

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