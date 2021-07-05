Vitor Pereira transfer için onayı verdi! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe 'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı. Sarı-Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriqi 'yi Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı.

FENER TEMASLARA HIZ VERDİ...

Takvim'de yer alan habere göre, Pereira, yönetime, "Vedat Muriqi alınabiliyorsa alınsın. Böyle bir santrforu isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi. Bunun üzerine Fener yönetimi Vedat Muriqi için girişimlerini hızlandırdı.