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Son dakika transfer haberleri: Vladimir Petkovic'ten Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt!

EURO 2020'de İsviçre'yi çeyrek finale taşıyan ve ismi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında geçen Vladimir Petkovic, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamada bulundu. İspanya maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Boşnak asıllı İsviçreli teknik adam, Fenerbahçe sorusuna, "Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik adam buldu. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor." diye yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:28
Son dakika transfer haberleri: Vladimir Petkovic'ten Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt!

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, EURO 2020'de takımını çeyrek finale taşıyarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Boşnak asıllı İsviöreli teknik adamın ismi, Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Petkovic, İspanya maçı sonrasında Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.

"HERHALDE MEDYANIN HABERİ YOK"

Fenerbahçe ile ismi bir dönem anılan Petkovic, "Daha önce adınız Fenerbahçe ve Zenit ile anıldı. Neler söylersiniz?" şeklindeki soruya, "Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik adam buldu. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Bir teknik adam olarak, geleceğimle ilgili kararları sadece ben vermiyorum." diye yanıt verdi.

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