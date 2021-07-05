Son dakika transfer haberleri: Vladimir Petkovic'ten Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt!

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, EURO 2020'de takımını çeyrek finale taşıyarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Boşnak asıllı İsviöreli teknik adamın ismi, Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Petkovic, İspanya maçı sonrasında Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.

"HERHALDE MEDYANIN HABERİ YOK"

Fenerbahçe ile ismi bir dönem anılan Petkovic, "Daha önce adınız Fenerbahçe ve Zenit ile anıldı. Neler söylersiniz?" şeklindeki soruya, "Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik adam buldu. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Bir teknik adam olarak, geleceğimle ilgili kararları sadece ben vermiyorum." diye yanıt verdi.