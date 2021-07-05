Son dakika transfer haberleri: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan flaş Doğan Alemdar açıklaması! Fenerbahçe...

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, sergilediği performansla dikkat çeken ve birçok kulübün radarına giren Doğan Alemdar hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

Fransız devi Lyon ve Süper Lig devi Fenerbahçe ile ismi anılan 19 yaşındaki file bekçisi için transfer teklifleri aldıklarını doğrulayan Gözbaşı, "Şu an bir gelişme yok. Gelişme olduğunda açıklayacağız. Fenerbahçe ile de bir ciddi görüşmemiz olmadı. Teklifler var ama sonuç yok" dedi.

RODALLEGA'YI YALANLADI

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hugo Rodallega'yı transfer edeceklerine dair haberleri de yalanladı. Gözbaşı, "Rodallega haberleri asılsız. Transferler konusunda bu sezon daha dikkatli olacağız " ifadesini kullandı.