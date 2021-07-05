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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu Beşiktaş'ın yıldızı Şehmus Hazer ile görüştü!

Gelecek sezon ING Basketbol Ligi ve THY EuroLeague'de şampiyonluğa oynamak isteyen Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor. Şimdiye dek birçok ismi kadrosuna katan ve aynı sayıda isimle yollarını ayıran sarı lacivertliler, büyük bir bombanın peşinde. Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla iyi bir performans sergileyen ve milli takıma da seçilen Şehmus Hazer ile otururken görüntülendi. Beşiktaş cephesinden de konuyla ilgili açıklama gecikmedi. İşte detaylar ve o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 01:31
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu Beşiktaş'ın yıldızı Şehmus Hazer ile görüştü!

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertlilerde basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcu Şehmus Hazer, bir restaurantta yemek yedi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, sosyal medya hesabından Sertaç Komsuoğlu - Şehmus Hazer görüşmesine dair fotoğrafları paylaştı. Dikme, paylaşımında Sertaç Komsuoğlu ile Şehmus Hazer'in bir kebapçıda görüştüğünü ve bu görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberi olmadığını belirtti.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus'a Anadolu Efes'in de talip olduğu öne sürülmüştü.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Şenol, Sertaç Komsuoğlu - Şehmus Hazer görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şenol paylaşımında, "Beşiktaş basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." ifadelerini kullandı.

İşte o kareler:

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