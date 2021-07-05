Son dakika transfer haberleri: Abel Ferreira Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu! Vitor Pereira'dan önce...

Teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'nin bu kararı alana kadar görüşme yaptığı teknik adamlardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin listesinde yer aldığı öne sürülen Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira da kendisine yapılan teklifi açıkladı.

"2.5 MİLYON EURO ÖNERDİLER, KABUL ETMEDİM"

Sport'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Fenerbahçe'nin sadece bir ilgisi yoktu, teklifi vardı. Palmeiras'tan ayrılmam için bana 2,5 milyon euro önerdiler ama kabul etmedim." diyerek reddettiği teklifi duyurdu. 42 yaşındaki teknik adam, Palmeiras'ta yapmak istediği şeyler olduğunu ve mutlu olduğu sürece devam edeceğini de belirtti.

Kasım 2020'den bu yana Palmeiras'ta görev yapan 42 yaşındaki teknik adam, Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı.