Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ayrılmak istemesinin nedeni belli oldu! Emre Belözoğlu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ayrılmak istemesinin nedeni belli oldu! Emre Belözoğlu...

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla takımda gidecek ve kalacak isimler netleşiyor. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak isteyen Luiz Gustavo'nun kalmasını istemişti. Brezilyalı futbolcunun ise ayrılma isteğinin altında yatan neden ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 08:21
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ayrılmak istemesinin nedeni belli oldu! Emre Belözoğlu...

Bir süredir teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, Vitor Pereira ile anlaşarak bu boşluğu doldurdu. Daha önce de sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli teknik adam, göreve gelir gelmez transfer işine yoğunlaştı. Takımda kalacak ve gidecek isimler de netleşiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ayrılmak istemesinin nedeni belli oldu! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de, yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildiren Luiz Gustavo için Pereira 'kalsın' demişti. Brezilyalı yıldızın ayrılık isteğinin altında yatan neden belli oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ayrılmak istemesinin nedeni belli oldu! Emre Belözoğlu...

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de kalma ihtimali çok güçlenen Luiz Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kendisini oynatmadığı için yönetime şikayet ettiği ve ayrılmak istediğini ilettiği ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun şikayetini menajeri Roger Vidman aracığıyla yaptığı da öğrenildi.

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