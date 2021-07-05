Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ayrılmak istemesinin nedeni belli oldu! Emre Belözoğlu...

Bir süredir teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, Vitor Pereira ile anlaşarak bu boşluğu doldurdu. Daha önce de sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli teknik adam, göreve gelir gelmez transfer işine yoğunlaştı. Takımda kalacak ve gidecek isimler de netleşiyor.
Fenerbahçe'de, yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildiren Luiz Gustavo için Pereira 'kalsın' demişti. Brezilyalı yıldızın ayrılık isteğinin altında yatan neden belli oldu.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de kalma ihtimali çok güçlenen Luiz Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kendisini oynatmadığı için yönetime şikayet ettiği ve ayrılmak istediğini ilettiği ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun şikayetini menajeri Roger Vidman aracığıyla yaptığı da öğrenildi.